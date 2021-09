Ronaldo có 111 bàn thắng trong màu áo ĐTQG để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Solskjaer và Sir Alex mừng thầm với “cỗ máy săn bàn” Ronaldo, khi anh vừa trở lại MU.

CR7 ghi 111 bàn thắng sau gần 20 năm thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha.

Your browser does not support the video tag.

Tóm tắt số bàn thắng của Ronaldo (nguồn: Goal).