Bích Tuyền viết tâm thư, nói rõ lý do rút lui khỏi giải thế giới

Sau khi bất ngờ rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, không tham dự giải vô địch thế giới 2025, Bích Tuyền chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thành tích vô địch chặng 2 SEA V-League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi.