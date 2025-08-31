Bích Tuyền trở lại, HLV Ngọc Hoa sắp nhận tin vui

Sau khi rời tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không tham dự giải vô địch thế giới 2025, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại tập luyện trong màu áo CLB Ninh Bình, chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025.

Trước đó, vì lý do cá nhân, Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển ngay trước ngày thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên đường sang Thái Lan dự giải thế giới. Điều này khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn 13 VĐV.