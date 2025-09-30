Bích Tuyền tái xuất, bất ngờ vị trí trên sân

Mùa giải trước, VTV Bình Điền Long An từng gây bất ngờ khi đưa phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa trở lại danh sách 14 cầu thủ, kiêm vai trò trợ lý HLV. Kinh nghiệm của tay đập 38 tuổi giúp đội bóng miền Tây lên ngôi vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, với trường hợp của Bích Tuyền, nhiều ý kiến cho rằng nếu đối chuyền sinh năm 2000 chịu nhiều áp lực từ các đối thủ cũng như dư luận, cô sẽ lùi về làm công tác huấn luyện, chính là phương án hợp lý nhất ở thời điểm này.

Thời gian qua, việc Bích Tuyền thi đấu ở cả cấp CLB và ĐTQG gây nhiều tranh cãi. Gần nhất, tay đập 25 tuổi bất ngờ rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025, sau đó cô tiếp tục trở thành tâm điểm khi phía Thái Lan đưa thông tin đối chuyền của Việt Nam không dự SEA Games 33.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định Bích Tuyền vẫn có tên trong danh sách sơ bộ, và chỉ chốt lại danh sách chính thức trước khi đội tuyển lên đường sang Thái Lan dự SEA Games vào tháng 12 tới.