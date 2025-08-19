Bích Tuyền rút lui khỏi giải bóng chuyền vô địch thế giới

Như vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ mang sang Thái Lan 13 VĐV. Sự vắng mặt của Bích Tuyền là điều rất đáng tiếc, ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của đội tuyển bởi cô là tay đập ghi điểm chủ lực cho đội.

Gần nhất tại chặng 2 SEA V-League 2025, Bích Tuyền ghi tới 45 điểm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Thái Lan.