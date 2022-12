BIBI gặp sự cố khi ăn mặc gợi cảm và cách xử lý khiến dân tình thả tim tới tấp

Mới đây, BIBI đã có màn trình diễn cực cháy tại lễ hội Waterbomb 2022 được diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Vì là lễ hội súng nước nên nữ ca sĩ đã không ngần ngại cởi chiếc áo croptop bên ngoài để cháy hết mình với khán giả trong phần trình diễn ca khúc Cigarette and Condom. Tuy nhiên, dây áo bên trong của cô nàng đã bị tuột ra và cách xử lý của BIBI đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Đoạn clip quay lại màn trình diễn cùng khoảnh khắc xử lý sự cố trang phục của BIBI đang gây sốt với hơn 10 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.