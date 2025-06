Bia mộ liệt sĩ '6 tuổi' gây xôn xao ở Bình Dương: Sở Nội vụ thông tin chính thức

Cụ thể, trên bia mộ bằng đá màu đen được khắc các dòng chữ: “Liệt sĩ Bùi Văn Khá (6 tuổi), quê quán: An Nhơn Tây - Củ Chi… hy sinh ngày 28-02-1966”. Trên ngôi mộ còn có một bia mộ cũ hơn có nội dung tương tự.

Ông Nguyễn Văn Hai, người trông coi nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát cho biết, ông làm nhiệm vụ tại đây được 7 năm. Ngôi mộ trên đã xuất hiện từ trước khi ông vào làm việc tại nghĩa trang.

Theo ông Hai, trước đó có nhiều người tới thắp nhang, thấy thông tin ''liệt sĩ 6 tuổi" đã bày tỏ sự thắc mắc nhưng ông cũng không biết rõ để trả lời.

“Phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Khá (6 tuổi) đặt tại hàng 3, ô 3, khu 2 của nghĩa trang TP Bến Cát. Nơi này còn có khoảng 4.000 phần mộ liệt sĩ khác”, ông Hai nói.

Cũng theo ghi nhận của PV, các bia mộ khác trong nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát đều khắc các thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị, chức vụ, ngày hy sinh... nhưng chỉ duy nhất bia mộ liệt sĩ Bùi Văn Khá có thêm dòng chữ "6 tuổi".

Nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ảnh: X.A

Ngày 4/5, lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) – đơn vị quản lý hồ sơ người có công, khẳng định không có liệt sĩ nào tên Bùi Văn Khá hy sinh năm 1966 ở tuổi lên 6. Theo dữ liệu chính thức do TPHCM quản lý, chỉ có một liệt sĩ mang tên Bùi Văn Khạ, sinh năm 1948, hy sinh năm 1968, hưởng dương 20 tuổi. Liệt sĩ Bùi Văn Khạ quê quán xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, đang được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.