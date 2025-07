Bịa đặt chuyện người phụ nữ tử vong ở Campuchia để kêu gọi ủng hộ

Ngày 22/7, Công an xã Trà Liên tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook, được đăng tải bởi trang “Tin Việt - Cam”. Nội dung bài viết cho biết một nạn nhân tên Nguyễn Việt Anh Thư tử vong do tai nạn lao động tại Campuchia. Bài đăng cũng cho biết nạn nhân để lại hai con nhỏ đang sống cùng anh trai, trong khi chồng đang thi hành án tù và cha già hơn 70 tuổi hiện cư trú tại xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My. Số điện thoại người anh được đăng kèm là 0385.371.041.