Bí xanh ngon, bổ nhưng một số người cần hạn chế ăn

1. Thành phần dinh dưỡng của bí xanh

Cứ 100 g bí xanh (bí đao) có 0,4 g protid, 2,4 g glucid, 19 mg canxi, 12 mg photpho, 0,3 mg sắt và nhiều loại vitamin như Caroten, B1, B2, B3, C...

2. Tác dụng của bí xanh

Trong bí xanh tươi có chứa hàm lượng nước là 67,9%, protid là 0,1%, lipid là 0,1%, cellulos là 0,7%, dẫn xuất không protein là 30,5%, khoáng toàn phần là 0,1%. Trong bí xanh cũng chứa hàm lượng khoáng chất khá cao. Cụ thể, cứ mỗi 100g bí xanh chứa calcium 26mg, phosphor 23mg, sắt 0,3mg.

Bí xanh cũng chứa nhiều loại vitamin như vitamin caroten 0,01mg, vitamin B1 0,01mg, vitamin B2 0,02mg, vitamin PP 0,03mg và vitamin C 16mg; các chất khác như β-sitosterol, β-sitosterol acetat, lupeol và lupeol acetat.

Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng natri trong bí xanh rất thấp nên có tác dụng trị liệu cho những người mắc các chứng bệnh như: Xơ cứng động mạch, đái tháo đường, bệnh động mạch vành tim, viêm thận, phù thũng, bệnh tăng huyết áp và béo phì.



Bí xanh hay còn gọi là bí đao

2.1 Tác dụng của thịt bí xanh

Thịt bí xanh hỗ trợ giảm cân và phòng chống béo phì

Ăn thịt quả bí xanh giúp giảm cân và phòng chống béo phì. Trong thành phần thịt bí xanh là nước và chất xơ, không có chất béo nên ăn bí xanh có thể giữ cảm giác no lâu mà không chứa nhiều năng lượng.

Ngoài ra, hợp chất hyterin-caperin không cho đường trong bí đao ngăn chặn cơ thể chuyển hóa thành mỡ tích trữ giúp cơ thể hạn chế việc tích lũy mỡ dư thừa.

Thịt bí xanh giúp thanh nhiệt và giải độc cho cơ thể

Theo ghi chép từ các sách của y học cổ truyền, trái bí xanh có vị ngọt nhạt, có tính mát, có tác dụng tốt trong việc giúp giải nhiệt cho cơ thể, làm mát ruột, tiêu phù, lợi tiểu.

Ăn bí xanh cải thiện thị lực

Bí xanh có nhiều vitamin B2 làm giảm stress oxy hóa ở võng mạc, đồng thời góp phần giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng của mắt.

Ăn bí xanh tốt cho hệ miễn dịch

Vitamin C có tác dụng hỗ trợ kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, ức chế sự tác động của các gốc tự do, giúp hệ miễn dịch được tốt hơn. Vitamin C trong bí xanh cung cấp đến 19% lượng nhu cầu vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày trong một khẩu phần ăn.