Bị tung clip coi thường Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh nói gì?

Không chỉ vậy, trong một dịp khác, Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng từng bị phát hiện từ chối sự kết nối từ Đỗ Thị Hà.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đỗ Mỹ Linh bị cho là hất tay Đỗ Thị Hà trên thảm đỏ.