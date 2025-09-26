Bị tố sàm sỡ khách nữ đang ngủ trên máy bay, ông lão 71 tuổi đối mặt 7 năm tù

Trong thông cáo báo chí, Cảnh sát Liên bang Australia cho biết, vụ việc của nam hành khách 71 tuổi trên đã được đệ trình lên Tòa án Broadmeadows Magistrates ở Victoria hôm 24/9.

"Một nữ hành khách trên chuyến bay từ Los Angeles (Mỹ) đến Melbourne hôm 22/9, đã báo với phi hành đoàn rằng người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh có những hành vi động chạm không đúng mực, thậm chí còn luồn tay vào áo cô khi cô này đang ngủ", thông cáo nêu rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, phi hành đoàn lập tức chuyển nữ hành khách sang chỗ ngồi khác trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, đồng thời báo sự việc cho cảnh sát.