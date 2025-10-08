Bị tố lấy hết tiền khi chồng bệnh nặng, vợ Quý Bình gay gắt công bố tài sản chồng để lại

Đã 5 tháng kể từ thời điểm Quý Bình qua đời nhưng những thông tin liên quan đến gia đình anh vẫn nhận về sự chú ý lớn. Một trong những nhân vật trở thành tâm điểm chính là doanh nhân Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ.
Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn chưa được kiểm chứng về chị Tiền, nổi bật trong đó chính là việc chị lấy tài sản của Quý Bình trong thời gian chồng bị bệnh.
Ban đầu chọn cách im lặng nhưng vì tin đồn bị đẩy đi quá xa nên mới đây nữ doanh nhân chọn cách lên tiếng với kênh Ống kính Việt Nam.
Khẳng định bản thân trong sạch, chị tiết lộ thêm tài sản duy nhất của họ sau khi kết hôn chính là bé Eric - con chung của cặp đôi.
Chị nói: "Tới giờ phút này, tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình cũng chẳng làm thừa kế luôn. Thời gian qua có nhiều tin đồn tôi lấy chiếc xe của anh Bình. Do các bạn hiểu không đúng nên tôi cũng xin phép chia sẻ luôn.
Chiếc xe của anh Bình không do anh đứng tên trên giấy tờ nên về mặt pháp lý không phải của anh Bình. Trợ lý pháp chế của tôi cũng đã liên hệ với chủ xe để trả chiếc xe này lại. Tôi cũng rất cương quyết trả lại vì bây giờ pháp luật vô cùng nghiêm minh. Tôi cũng không dùng chiếc xe ấy khi biết xe đó không phải của anh Bình bởi xe đó không chính chủ".
Ngoài ra, chị cũng bật khóc khi nói về những áp lực khủng khiếp mà bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nữ doanh nhân cho biết, từ khi chồng qua đời, cháu gái và cháu rể là những người thân kề cận, hỗ trợ chị trong việc kinh doanh, chăm sóc con nhỏ. Thế nhưng, chính từ mối quan hệ thân thiết ấy, xuất hiện tin đồn chị có mối quan hệ "không lành mạnh" với cháu rể.
"Nếu như các bạn nói không tốt về tôi thì tôi thấy không nặng nề lắm nhưng các bạn nói đích danh cháu của tôi – người cháu mà tôi rất biết ơn. Sau đó, họ còn cắt ghép hình ảnh của cháu với những tin đồn khó nghe, như vậy là xúc phạm danh dự nặng nề quá rồi.
Điều này khiến tôi không thể làm ngơ, buộc phải lên tiếng. Ngoài trách nhiệm mẹ với con, vợ với chồng, còn là mối quan hệ giữa dì với cháu nữa nên tôi quyết định cầu cứu tới cơ quan chức năng.
Tôi cũng nhắn nhủ người thân rằng 'các con ráng đợi Út nha, cả nhà mình nhớ bình tĩnh đừng có trả lời gì, đừng phát ngôn nóng giận trên mạng. Hãy tin Út như đã từng tin, Út sẽ làm được. Út sẽ đòi công bằng được.
Các bạn có thể xúc phạm tôi cũng được không sao. Nói tôi lừa đảo thì cái này sẽ có cơ quan pháp luật. Nhưng việc các bạn tung tin đồn không tốt về gia đình tôi suốt một thời gian dài khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Giờ đã đến lúc tôi tập trung đòi lại danh dự cho bản thân, danh dự cho cháu, cho con của tôi", chị nói.