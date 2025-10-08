Bị tố lấy hết tiền khi chồng bệnh nặng, vợ Quý Bình gay gắt công bố tài sản chồng để lại

Đã 5 tháng kể từ thời điểm Quý Bình qua đời nhưng những thông tin liên quan đến gia đình anh vẫn nhận về sự chú ý lớn. Một trong những nhân vật trở thành tâm điểm chính là doanh nhân Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn chưa được kiểm chứng về chị Tiền, nổi bật trong đó chính là việc chị lấy tài sản của Quý Bình trong thời gian chồng bị bệnh.

Doanh nhân Ngọc Tiền lên tiếng khi bị nghi lấy tài sản của chồng làm của riêng.

Ban đầu chọn cách im lặng nhưng vì tin đồn bị đẩy đi quá xa nên mới đây nữ doanh nhân chọn cách lên tiếng với kênh Ống kính Việt Nam.