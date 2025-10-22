Bí thư Trần Lưu Quang: Không có chuyện TP.HCM tiếp tục sắp xếp lại phường, xã

Thông tin này được Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương vào sáng 22-10.

Hiện có thông tin TP.HCM sẽ tiếp tục sắp xếp lại 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện về diện tích theo quy định. Nói về thông tin này tại buổi quán triệt, ông Trần Lưu Quang cho biết Thành ủy TP.HCM trước đây đã cân nhắc xem xét khi sắp xếp rất kĩ.

“TP có đặc thù là đất chật, người đông nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể không đáp ứng được. Tuy nhiên, TP đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc, tiêu chí, đã xác định rõ và Trung ương đã phê duyệt nên sẽ không có chuyện sắp xếp lại phường, xã cho tới thời điểm này và cả tới đây, vài năm nữa” - Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin sẽ không tiếp tục sắp xếp phường, xã tại TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Chia sẻ với áp lực công việc của đội ngũ phường, xã, đặc khu