Bí thư Trần Lưu Quang: Đưa toàn bộ nội dung Đại hội Đảng bộ TPHCM lên phần mềm số

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị để chuẩn bị các nội dung cho phiên chính thức diễn ra ngày 14 và 15/10.

Theo Ban Tổ chức, có 547 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Tại phiên trù bị, có 546 đại biểu (99,82%) tham dự.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên trù bị đại hội sáng 13/10

Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin đại hội sẽ thực hiện 2 nội dung.