Bí thư Trần Lưu Quang đối thoại với văn nghệ sĩ TP.HCM

Ngày 18-10, Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 – 30-4-2025), đã diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Hội nghị do Thành ủy TP.HCM cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH&TT phối hợp Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và các sở, ngành có liên quan phối hợp tổ chức.

Hội nghị do Thành ủy TP.HCM cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH&TT phối hợp Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và các sở, ngành có liên quan tổ chức. Ảnh: V.HÀ

Phát biểu tại đây, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, đã điểm qua những thành tựu đạt được của nền văn học - nghệ thuật TP.HCM trong 50 năm qua.

Theo ông Đức, TP.HCM đã tập trung đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ văn học, nghệ thuật, với các công trình trọng điểm như Nhà hát Trần Hữu Trang, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, các bảo tàng lớn... Hoạt động sáng tác, quảng bá được đẩy mạnh thông qua nhiều công trình, cuộc thi, giải thưởng.

Thành phố cũng chú trọng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là các di sản phi vật thể được UNESCO công nhận. Công tác xã hội hóa văn hóa nghệ thuật phát triển mạnh, khuyến khích doanh nghiệp và nghệ sĩ tư nhân sáng tạo.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị Ảnh: V.HÀ

Việc đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn nghệ sĩ được quan tâm, cùng với chính sách đãi ngộ, hỗ trợ thiết thực. Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật được chú trọng; các đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập đều được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động...