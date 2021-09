Bí thư TP.HCM: Thủ tướng đã đồng ý cho TP giãn cách thêm 2 tuần

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Thủ tướng đã đồng ý cho TP giãn cách thêm 2 tuần

“Thủ tướng cũng đã thống nhất với đề xuất của TP.HCM. Trong đó, những địa phương đã kiểm soát được dịch thì từng bước mở dần theo nguyên tắc an toàn là trên hết, không chủ quan nôn nóng, làm chặt chẽ, chắc chắn”, ông Nên thông tin.



Theo Bí thư TP.HCM, đến nay TP đã đạt những kết quả trong thực hiện giãn cách xã hội, như: Xét nghiệm diện rộng và triển khai xét nghiệm “thần tốc”; điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với ưu tiên hàng đầu là giảm tử vong; đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vắc xin, thuốc điều trị…



Ông cũng đề nghị xem xét vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP; trách nhiệm của các quận, huyện và TP Thủ Đức; vai trò của các “pháo đài” ở các xã phường thị trấn; vai trò, trách nhiệm của các lực lượng tăng cường, chi viện.



Người đứng đầu Thành ủy cũng yêu cầu các đại biểu đối chiếu, rà soát từng kết quả với các tiêu chí để thực hiện kiểm soát dịch bệnh theo quyết định của Bộ Y tế về tiêu chí kiểm soát dịch bệnh.



Theo ông, tuy TP chưa đạt được các tiêu chí đề ra theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuy nhiên, từng địa phương cũng có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là những địa phương có khả năng cơ bản đạt tiêu chí đề ra. Nhóm 2 là những địa phương gần đạt tiêu chí đề ra. Nhóm 3 là những địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thêm một thời gian nữa.



Việc chưa đạt các tiêu chí có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Qua đó, cần rút ra những bài học kinh nghiệm để phân tích, nhất là những cách làm hay, chủ động linh hoạt sáng tạo, mô hình mang lại hiệu quả… Từ đó, tìm giải pháp quyết tâm trong thời gian tới, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay và khắc phục những mặt hạn chế yếu kém.



Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng nhắc các đại biểu, trước bối cảnh hiện nay, có một câu hỏi ai cũng mong chờ và cần có một lời giải sớm nhất, đó là “TP.HCM sẽ làm gì sau ngày 15/9”.



Theo ông, trong tình hình hiện nay, những nơi chưa đạt theo tiêu chí kiểm soát dịch đã đề ra thì tiếp tục phấn đấu thực hiện; những nơi đã kiểm soát dịch được thì nới dần từng bước, chắc chắn trên cơ sở an toàn là trên hết.



Qua đó, ông gợi mở những nơi có thể mở được thì cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền được giao, cấp quận, huyện là cấp quyết định nới giãn cách theo thẩm quyền. Còn những địa phương chủ động thực hiện “bình thường mới” sau 15/9, cần nghiên cứu thực hiện theo thẩm quyền thế nào, đề xuất những vướng mắc ra sao?.



"Cấp quận, huyện là cấp trực tiếp và toàn diện rà soát, đánh giá lại toàn bộ tình hình trên địa bàn, vẽ lại bản đồ covid, bản đồ vắc xin, bản đồ an sinh xã hội”, Bí thư nhấn mạnh.



Tập trung phát dứt điểm các gói hỗ trợ cho người dân



Cũng tại hội nghị, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi đánh giá, việc xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn là “pháo đài” chống dịch, mỗi người dân là “một chiến sĩ” trong phòng chống dịch đã đạt được kết quả nhất định. Người dân đồng thuận, chấp hành tốt, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Nhiều sáng kiến, mô hình hay từ các pháo đài.