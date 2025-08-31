Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân tới Hà Nội

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza sáng nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chuyến công tác của lãnh đạo Cuba diễn ra từ hôm nay đến ngày 2/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cùng đông đảo quần chúng nhân dân vẫy cờ chào đón.