Bí thư thôn 35 tuổi ở Bắc Ninh tử vong khi chống lũ

Ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) - xác nhận, một bí thư chi bộ thôn đã tử vong khi đang tham gia công tác phòng, chống lũ. Nạn nhân là anh Đoàn Văn M. (SN 1990) - Bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh.

Theo thông tin ban đầu, sau một đêm túc trực cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương ứng phó lũ lụt, đến trưa 9/10, trong lúc nghỉ ngơi, ăn trưa với mọi người, anh M. bị đột quỵ và không qua khỏi.