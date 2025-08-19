Bí thư Thành ủy TP HCM dự lễ khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng

Sáng 19-8, Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) đã được tổ chức.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP HCM đã tham dự buổi lễ.

Đây là một trong hàng trăm công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM dự lễ khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina

Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm. Đây là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam, do HDBank cùng các đối tác đầu tư xây dựng.