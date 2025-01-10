Bí thư Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc bổ nhiệm để tăng cường, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Ban trong bối cảnh các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng đang tập trung nhiệm vụ cho các hội nghị Trung ương sắp tới, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho Ban trước mắt và lâu dài.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông cho biết Bộ Chính trị thống nhất rất cao việc điều động, phân công, bổ nhiệm bà Bùi Thị Quỳnh Vân.

Bà Vân là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, có uy tín trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, bà đã cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Quảng Ngãi vượt qua những thời điểm khó khăn, để ổn định và phát triển như hiện nay. Trong quá trình công tác, bà luôn được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, đóng góp quan trọng vào những thành tích, kết quả của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.