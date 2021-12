Bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn "quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền"

Your browser does not support the audio element.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thông báo kết luận kỳ họp thứ 9. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cán bộ, lãnh đạo chủ chốt huyện này.

Cụ thể, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, UBKT Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương.