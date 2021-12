Bí thư Huế lên tiếng vụ chàng trai nói "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn"

Your browser does not support the audio element.

Cụ thể, ngày 1/12, ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy Huế chia sẻ trên trang facebook cá nhân:

"Tối 30/11, nhiều bạn trẻ chuyển cho tôi xem clip chương trình gameshow nào đó có câu chuyện chàng trai nói giọng Huế đi tìm bạn gái với thông điệp: "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai". Chàng trai 30 tuổi, nói những câu ngây ngô về phong tục, truyền thống Huế...".

Chàng trai Huế với phát ngôn gây sốc "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai" (Ảnh: NSX).

Ông Định cho rằng: "Đây là một trò câu view lộ liễu. Đây không phải là một chương trình truyền hình trực tiếp, nếu giả sử có một chàng trai Huế tư duy ấu trĩ như trong chương trình thì ông đạo diễn và ê-kíp kia, thay vì giãy đành đạch phản đối chàng trai, cần phải giãy để chương trình này đừng lên sóng.