Bí thư Hà Nội: TP luôn chuẩn bị phương án chống dịch ở cấp độ cao hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho hay, TP vừa trải qua 4 đợt giãn cách xã hội, đến nay đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 và chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo Chỉ thị số 22 của Chủ tịch UBND TP.



Theo ông, đến nay, TP đã thực hiện hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng, bước đầu phòng chống dịch có hiệu quả, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh.



Trong công tác phòng chống dịch bệnh, TP đã chủ động, kịp thời, kiên định, kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống để có các chủ trương, giải pháp trúng, đúng với tinh thần quyết liệt nhưng không cầu toàn; vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của TP, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, đời sống nhân dân là trên hết, trước hết.



Hà Nội luôn chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh ở cấp độ cao hơn để không bị động, bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra...



Đến nay, đã cơ bản hoàn thành đợt 1 xét nghiệm tầm soát diện rộng trên toàn địa bàn TP, tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên.



Đẩy lùi bằng được dịch bệnh



Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Hà Nội cho rằng, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục.



Đặc biệt, do tác động của đại dịch Covid-19, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; đời sống, việc làm của nhân dân bị ảnh hưởng.



Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; xem xét ban hành 2 Nghị quyết thường kỳ, 16 nghị quyết chuyên đề và 15 báo cáo thuộc thẩm quyền.



Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả thành tích đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong 8 tháng đầu năm 2021.



Kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; thực hiện nghiêm những quy định của Trung ương, của TP trong công tác phòng chống dịch Covid-19.



Tiếp tục đoàn kết hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày, hàng giờ để ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan rộng, bùng phát ngay từ trong từng gia đình và trong cộng đồng.



Lãnh đạo Thành ủy đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Thực hiện khẩn trương, kịp thời những cơ chế chính sách của T.Ư, TP về việc hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch…