Bí thư Hà Nội: Sớm tổ chức cho học sinh cấp 3, cấp 2 đi học trở lại

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Trọng Toàn).

Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sáng 1/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2021. Ông cho biết, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, song Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng khác đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện.

Đặc biệt, dù trong bối cảnh chịu tác động từ dịch Covid-19 nhưng cân đối thu - chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 242.000 tỷ đồng, vượt 2,7% so với dự toán Trung ương giao; lạm phát được kiểm soát.