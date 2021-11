Bí thư Hà Nội: Sẽ cách ly F1, điều trị F0 nhẹ tại nhà, ở cả 4 quận "lõi"

Your browser does not support the audio element.

Thông tin nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu tại phiên thảo luận tổ tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII (diễn ra ngày hôm nay, 30/11).

Theo Bí thư Hà Nội, quá trình phòng, chống Covid-19 ở đợt dịch thứ tư đã nảy sinh nhiều vấn đề và thành phố đang từng bước tháo gỡ, khắc phục cho phù hợp với tình hình, theo hướng luôn cẩn trọng, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương.