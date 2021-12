Bí thư Hà Nội: Lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, không để bị động, bất ngờ

Your browser does not support the audio element.

Thông tin nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra sáng 15/12.

Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, số bệnh nhân Covid-19 mới phát sinh bình quân một tuần gần đây đã tăng lên hơn 750 ca/ngày so với khoảng 460 ca/ngày trong một tuần trước đó. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng.