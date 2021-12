Bí thư Đảng ủy phường có vợ làm ở CDC Nghệ An được Bộ Công an mời làm việc

Your browser does not support the audio element.

Sáng 28/12, ông Trần Hoàng Song, Chủ tịch UBND phường Đội Cung (TP Vinh) cho biết, ông V.T.A., Bí thư Đảng ủy phường đã tổ chức họp cơ quan, thông tin về việc công an mời vị này ra làm việc.

"Vừa qua cơ quan công an đã mời cả hai vợ chồng anh T.A. ra Hà Nội làm việc. Nội dung như thế nào thì tôi không được biết", ông Trần Hoàng Song cho biết.