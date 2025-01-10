Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Gắn bó với quân đội, ông Nguyễn Văn Gấu có nhiều năm công tác tại Quân khu 9, qua các cương vị như Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Quân khu 9.

Tháng 1-2022, ông Nguyễn Văn Gấu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.