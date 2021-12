Bí thư Bạc Liêu: Cần sớm đưa các vụ vi phạm phòng, chống dịch ra xét xử

Your browser does not support the audio element.

Ngày 30/12, họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đã đề nghị cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát cần sớm đưa các vụ án vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ra xét xử.

Trong đó, có 2 vụ việc nổi cộm thời gian qua là vụ án liên quan đến Công ty tài chính F88 Bạc Liêu và Công ty mỹ phẩm Đông Anh, xảy ra từ ngày 22/8 cho đến nay đã hơn 4 tháng.