Bị tấn công mạng nhưng cấp dưới giấu cấp trên vì sợ đổ trách nhiệm

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, có tới 46,15% cơ quan, doanh nghiệp cho biết đã từng bị tấn công mạng ít nhất 1 lần trong năm qua, trong đó 6,77% thường xuyên bị tấn công. Ảnh: Minh họa

Ngày 4/6, VietNamNet đã đăng tải bài viết “Doanh nghiệp bị tấn công mạng, lãnh đạo nói chưa thấy cấp dưới báo cáo gì”. Theo nội dung bài viết này, Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia cho biết, khi A05 phát hiện tin tặc tấn công vào một tập đoàn trọng yếu và liên hệ với lãnh đạo đơn vị này thì nhận được câu trả lời “chưa thấy cấp dưới báo cáo gì”.

Sau khi bài viết được đăng tải, VietNamNet đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các chuyên gia an ninh mạng. Các chuyên gia cho rằng đây là thực trạng của các doanh nghiệp, đơn vị của Việt Nam trước vấn đề an ninh mạng. Thông thường lãnh đạo doanh nghiệp và đơn vị vẫn cho rằng trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng thuộc về bộ phận công nghệ thông tin. Do đó, khi xảy ra sự cố tấn công mạng, họ mặc định đây là vấn đề riêng của các cán bộ IT.