Bị sa thải giữa bão công nghệ, cựu quản lý biến mất việc thành cơ hội làm sếp

Từ cuối năm 2022, thị trường công nghệ Mỹ trải qua một "cơn địa chấn" nhân sự. Theo The Guardian, làn sóng cắt giảm nhân sự đã lan rộng khắp ngành công nghệ Mỹ, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn lao động.

Nguyên nhân xuất phát từ giai đoạn tăng trưởng nóng thời COVID-19, khi doanh thu sụt giảm, chi phí vận hành tăng và áp lực tái cấu trúc từ nhà đầu tư buộc các công ty công nghệ phải thu hẹp quy mô, tập trung vào mảng kinh doanh trọng điểm như trí tuệ nhân tạo hay thực tế ảo.

Trong bối cảnh ấy, Lorraine K. Lee - Trưởng nhóm nội dung Công ty phần mềm giao tiếp trực tuyến Prezi (trụ sở tại Hungary), nhận được email sa thải.