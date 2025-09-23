Bí quyết sống sót suốt nhiều ngày lạc trong rừng của cụ ông 78 tuổi

Ngày 23/9, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ R Ông Ha Hoanh, (78 tuổi, ngụ phường Langbiang – Đà Lạt, Lâm Đồng) sau nhiều ngày mất tích.

Vị trí tìm thấy ông Hoanh là khu vực rừng thuộc tiểu khu 241B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, địa giới hành chính thuộc xã Nam Hà Lâm Hà.