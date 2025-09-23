Bí quyết sống sót suốt nhiều ngày lạc trong rừng của cụ ông 78 tuổi

23/09/2025 17:31

Suốt nhiều ngày bị lạc trong rừng ở tỉnh Lâm Đồng, cụ ông 78 tuổi lấy quả và cây rừng làm lương thực, hứng nước mưa để uống nhằm sinh tồn.

Ngày 23/9, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ R Ông Ha Hoanh, (78 tuổi, ngụ phường Langbiang – Đà Lạt, Lâm Đồng) sau nhiều ngày mất tích.

Vị trí tìm thấy ông Hoanh là khu vực rừng thuộc tiểu khu 241B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, địa giới hành chính thuộc xã Nam Hà Lâm Hà.

Địa điểm này cách vị trí ban đầu ông vào rừng thu hái nấm gần 8km. Lực lượng cứu hộ đã sưởi ấm, chăm sóc y tế cho ông Hoanh trước khi đưa ông ra khỏi rừng an toàn.

cu ong 1.jpg
Ông R Ông Ha Hoanh bị lạc trong khu rừng ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Theo cơ quan chức năng, ông Hoanh có kinh nghiệm đi rừng. Khi bị lạc trong rừng, ông tận dụng quả và cây rừng làm lương thực, hứng nước mưa để uống nhằm sinh tồn.

Trước đó, ngày 18/9, ông Ha Hoanh vào khu vực rừng tại tiểu khu 221, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý để thu hái nấm rừng, sau đó mất tích. Phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 22/9, gần 100 người thuộc nhiều lực lượng đã được huy động để tìm kiếm cụ Ha Hoanh.

