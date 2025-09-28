Bí quyết làm đẹp vượt thời gian của các nhân vật hoàng gia

Từ những cung điện xa hoa của châu Âu cho đến đời sống hiện đại, vẻ đẹp của các nữ hoàng và công nương luôn được xem là chuẩn mực khiến thế giới ngưỡng mộ. Không chỉ nhờ vào địa vị hay trang phục lộng lẫy, họ còn sở hữu những bí quyết làm đẹp riêng biệt, được lưu truyền và trở thành cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ.

Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette với công thức mặt nạ thần thánh

Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette nổi tiếng với công thức dưỡng da độc đáo gồm rượu cognac, sữa bột, lòng trắng trứng và nước chanh. Hỗn hợp này giúp thúc đẩy lưu thông máu, se khít lỗ chân lông và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Nhờ đó, bà giữ được làn da tươi sáng, trở thành biểu tượng nhan sắc kiêu kỳ của hoàng gia Pháp thế kỷ 18.

Nữ hoàng Victoria - thanh lịch từ mùi hương

Không chỉ chú trọng đến ngoại hình, Nữ hoàng Victoria còn nổi tiếng với thói quen tạo hương thơm tinh tế. Bà thường thoa tinh dầu hoa hồng lên găng tay trước khi mang, biến phụ kiện này thành một dấu ấn đặc trưng. Hương thơm thoang thoảng ấy giúp bà luôn giữ được phong thái thanh lịch trong mọi dịp.

Nữ hoàng Elizabeth II - biểu tượng của son đỏ

Gắn liền với sự tinh tế và chuẩn mực hoàng gia, Nữ hoàng Elizabeth II đặc biệt yêu thích son môi. Thương hiệu Clarins thậm chí đã tạo riêng cho bà màu son đỏ nhạt mang tên The Balmoral Lipstick, được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng. Màu son ấy trở thành một phần hình ảnh quen thuộc của bà suốt nhiều thập kỷ. Đến nay, son đỏ cũng trở thành xu hướng trang điểm giúp phái đẹp thể hiện vẻ quyến rũ, quyền lực và sang trọng.

Công nương Grace Kelly - đôi tay mềm mại

Từ minh tinh Hollywood trở thành công nương Monaco, Grace Kelly luôn chú trọng chăm sóc bàn tay - phần cơ thể dễ tiết lộ tuổi tác nhất. Cô chú trọng việc dưỡng ẩm đều đặn mỗi ngày, giữ cho đôi tay mềm mại, mịn màng, góp phần hoàn thiện hình ảnh sang trọng và dịu dàng của mình.

Công nương Diana - vẻ đẹp từ sự thay đổi lối sống

Được biết đến như 'bông hồng nước Anh', Công nương Diana không chỉ nổi bật nhờ gu thời trang mà còn nhờ thói quen chăm sóc bản thân. Sau khi từ bỏ việc kẻ mắt xanh, bà bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe: hạn chế rượu và chú ý chăm sóc da. Điều này giúp bà giữ được vẻ ngoài tự nhiên, gần gũi nhưng vẫn đầy khí chất.

Vương phi Kate Middleton - đơn giản và gần gũi

Khác với sự xa hoa thường thấy, Kate Middleton lại chọn các sản phẩm dưỡng da bình dân. Cô đặc biệt yêu thích kem dưỡng Nivea Soft và dầu Rosehip - loại dầu nổi tiếng với khả năng chống lão hóa. Sự giản dị này không chỉ tạo nên phong cách gần gũi, mà còn chứng minh rằng vẻ đẹp thực sự đến từ sự chăm sóc đều đặn và phù hợp.

