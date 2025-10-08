Bí quyết giúp Kim Hye Soo duy trì cân nặng ổn định suốt nhiều năm

Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Kim Hye Soo không chỉ chinh phục khán giả bằng diễn xuất đỉnh cao mà còn gây choáng ngợp với vóc dáng S-line bất chấp tuổi tác. Sở hữu chiều cao 1m70, cân nặng của cô luôn duy trì ở mức 49kg suốt nhiều năm. Kim Hye-soo cũng từng được bình chọn là ''Mỹ nhân có vóc dáng đẹp nhất'' Hàn Quốc.

Gần đây, loạt ảnh khoe đôi chân dài miên man của Kim Hye Soo đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về bí quyết giữ dáng của cô.

1. Ăn đủ đạm, nói không với thực phẩm chế biến sẵn

Kim Hye Soo coi protein là nền tảng dinh dưỡng cho một cơ thể săn chắc. Trong khẩu phần hàng ngày, cô ưu tiên ức gà, cá hồi, thịt nạc chất lượng cao, kết hợp nhiều loại rau giàu vitamin như cà chua, bông cải xanh, cải bó xôi... Cô gần như loại bỏ khỏi thực đơn thực phẩm chế biến sẵn, tinh bột tinh chế hay mì gói.

2. Vận động đa dạng để duy trì vóc dáng săn chắc

Bên cạnh chế độ ăn khoa học, Kim Hye Soo cũng duy trì thói quen tập luyện với nhiều bộ môn như leo núi, đạp xe, aerobic, muay Thái. Cô đặc biệt yêu thích các bài tập dưới nước vì giúp giảm áp lực lên khớp nhưng vẫn đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn.

3. Chăm sóc da bắt đầu từ làm sạch kỹ lưỡng

Kim Hye Soo tin rằng làm sạch da đúng cách là bước quan trọng nhất để giữ làn da tươi trẻ. Cô luôn tẩy trang theo trình tự: mắt, môi, toàn da mặt với dầu tẩy trang, sau đó rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ để loại bỏ triệt để bụi bẩn và lớp trang điểm.

4. Cấp ẩm và làm dịu da chuyên sâu

Sau bước làm sạch, Kim Hye Soo thường dùng bông thấm toner và đắp lạnh lên da để cấp ẩm và làm dịu tức thì. Cô còn có một bí quyết đặc biệt đó là thay kem dưỡng bằng kem mắt cho toàn mặt để tăng cường độ ẩm sâu và giữ da căng mướt lâu hơn.

5. Chống nắng - nguyên tắc sống còn

Với Kim Hye Soo, ''không ra ngoài nếu chưa chống nắng'' là luật bất di bất dịch. Ngoài kem chống nắng, cô luôn kết hợp mũ rộng vành, khẩu trang, kính râm, tấm che để bảo vệ da khỏi tia UV một cách toàn diện.

Nhờ kỷ luật trong vấn đề ăn uống, tập luyện và chăm sóc da, Kim Hye Soo không chỉ duy trì vóc dáng mơ ước mà còn giữ được thần thái rạng rỡ, xứng đáng với danh xưng ''nữ thần không tuổi'' của làng giải trí Hàn Quốc.

Thu Vân