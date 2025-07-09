Bí quyết diện giày cao gót sang trọng mà vẫn an toàn cho đôi chân

Khi thời trang đi kèm rủi ro

Ebonie Vincent-Sleet - bác sĩ chuyên khoa bàn chân, cổ chân (Mỹ) - cho biết: ''Giày cao gót là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đau mãn tính ở phụ nữ. Có nhiều bệnh nhân bị u thần kinh, vẹo ngón cái, gãy xương do căng thẳng và thậm chí viêm khớp sớm, tất cả đều có liên quan đến thói quen mang giày cao gót quá lâu.''

Cùng quan điểm, bác sĩ Anne Sharkey bổ sung: ''Vấn đề không nằm ở việc mang giày cao gót một lần cho dịp đặc biệt, mà là hậu quả tích tụ sau nhiều năm dùng những đôi giày không phù hợp''.

Chọn giày cao gót từ 5cm trở xuống

Nghiên cứu cho thấy, giày có phần gót cao 7,5cm có thể làm tăng áp lực lên bàn chân tới 76%, trong khi gót 5cm chỉ tăng 57% và 2,5cm tăng 22%. Theo bác sĩ Hira H. Mirza, mức 5cm chính là ''con số vàng'' - vừa đủ tôn dáng, vừa giúp bàn chân duy trì cơ chế vận động ổn định, giảm nguy cơ đau nhức và chấn thương. Nếu vượt quá ngưỡng này, áp lực sẽ dồn toàn bộ về phía mũi chân, khiến gân rút ngắn, các khớp mất ổn định và nguy cơ chấn thương gia tăng.

Các chuyên gia khuyên rằng khi chọn giày, ngoài chiều cao hợp lý, cần lưu ý đến cấu trúc tổng thể:

- Mũi giày rộng: tránh chèn ép ngón chân, ngăn biến dạng xương.

- Gót vuông, gót trụ hoặc đế xuồng: giúp phân bổ trọng lượng đều hơn.

- Quai bản to, ôm cổ chân: giữ bàn chân cố định, giảm nguy cơ trượt ngã.

- Giày hở mũi: tạo không gian cho ngón chân thoải mái hơn.

- Giày platform (đế độn trước): giảm độ dốc giữa gót và mũi, hạn chế căng cơ và khớp.

Bí quyết giữ đôi chân khỏe khi mang cao gót

Để hạn chế tổn thương, bác sĩ khuyên:

- Làm quen với giày mới ở nhà trước khi đi sự kiện.

- Sử dụng miếng lót silicon, đệm vòm hoặc gel để tăng sự êm ái.

- Xen kẽ giày cao gót với sneaker hoặc giày bệt để chân được nghỉ ngơi.

- Thường xuyên tập kéo giãn bắp chân và gân.

Bác sĩ Sharkey nhấn mạnh: ''Bạn không nên đánh đổi sức khỏe để chạy theo thời trang. Nếu sau mỗi lần đi giày cao gót bạn phải tập tễnh hoặc né tránh các buổi tiệc, đó là dấu hiệu đôi chân cần được quan tâm hơn.''

Giày cao gót không hoàn toàn có hại, vấn đề nằm ở cách sử dụng. Lựa chọn chiều cao hợp lý, chú ý thiết kế hỗ trợ và biết cách chăm sóc đôi chân sẽ giúp phái đẹp vừa duy trì phong cách sang trọng, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Thu Vân