Bí quyết dạy bé tập trung học tập ngoan ngoãn hiệu quả

Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại thông minh,... là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm giảm khả năng tập trung của trẻ ngày nay. Ngoài ra, các yếu tố khác như không gian học tập có nhiều tiếng ồn, thói quen ít vận động hoặc thiếu ngủ cũng làm giảm khả năng tập trung của trẻ, gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và khả năng kiểm soát cảm xúc.
Trẻ mất tập trung có thể gây ảnh hưởng đến kết quả hợp tập
Để cải thiện tình trạng này, các tổ chức giáo dục uy tín như Oxford Learning và Hội đồng Anh (British Council) đã đưa ra các giải pháp cụ thể. Theo đó, một trong những cách dạy bé tập trung hiệu quả mà nhiều cha mẹ nên áp dụng là tạo ra một góc học tập riêng biệt, yên tĩnh và gọn gàng, không có các thiết bị điện tử gây xao nhãng.
Bên cạnh đấy, việc chia nhỏ các bài tập lớn cũng giúp trẻ tăng sự chú ý khi ngồi học. Lý giải về phương pháp này, nhiều chuyên gia cho biết, thời gian tập trung của trẻ thay đổi theo độ tuổi. Ví dụ, một trẻ 10 tuổi có thể tập trung lâu nhất trong khoảng 20 đến 30 phút. Vì vậy, thay vì yêu cầu trẻ ngồi học liên tục, phụ huynh nên cho trẻ học theo các phiên ngắn và có những quãng nghỉ giữa giờ.
Cùng với việc cải thiện môi trường học, các hoạt động như chơi cờ, lắp ráp mô hình hoặc giải đố,... cũng là cách dạy con hiệu quả, giúp trẻ rèn luyện sự tập trung, bình tĩnh và ngoan ngoãn ngồi vào bàn học hơn. Ngoài ra, cha mẹ có thể hướng dẫn con những kỹ thuật đơn giản để thư giãn như hít thở sâu trước khi bắt đầu làm bài. Lời khen ngợi, động viên khi trẻ nỗ lực cũng là một yếu tố quan trọng, giúp trẻ có thêm động lực để cố gắng.
Các phương pháp này đang được áp dụng một cách khoa học tại nhiều trường học ở Việt Nam, ví dụ như The Dewey Schools. Tại đây, chương trình học theo chuẩn quốc tế thường bao gồm các hoạt động học tập qua dự án, yêu cầu học sinh phải nghiên cứu và làm việc tập trung trong một thời gian nhất định để hoàn thành. Cách tổ chức lớp học và phương pháp giảng dạy hiện đại này tạo ra một môi trường thuận lợi để học sinh rèn luyện và phát triển khả năng tập trung một cách hiệu quả.
Học tập qua dự án tại The Dewey Schools giúp nâng cao sự tập trung ở trẻ
Ngoài ra, phía đại diện The Dewey Schools cho biết: Bên cạnh ứng dụng các phương pháp dạy trẻ khoa học nhằm nâng cao sự tập trung ở trẻ, nhà trường còn tích cực phối hợp với phụ huynh để tạo ra không gian học tập lý tưởng cho các em, dù là ở nhà hay trên lớp.
Chị Nguyễn Thị Thuận, một phụ huynh đã có 3 con theo học tại The Dewey Schools chia sẻ: “Thầy cô của Dewey không chỉ giảng dạy mà còn thấu hiểu, quan sát và kết nối thường xuyên với phụ huynh. Gia đình tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm từ phía nhà trường – điều khiến chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm các con tại Dewey”.
The Dewey Schools là hệ thống giáo dục liên cấp cung cấp môi trường giáo dục song ngữ quốc tế hàng đầu với 5 chương trình học đa dạng: Tích hợp Explore, Tích hợp Discover, Quốc tế Adventure, Quốc tế Journey và Chương trình Tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate).
Nhà trường liên kết đào tạo với trường đối tác Mount Vernon School - giải thưởng Top 10 trường đổi mới sáng tạo tại Mỹ (năm 2017).
