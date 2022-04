Bị quay lén khi cổ vũ Công Phượng, Viên Minh hành động tinh tế

Dù khá kín tiếng nhưng Tô Ngọc Viên Minh - bà xã Công Phượng vẫn là nàng WAG chịu khó lên sân cổ vũ chồng nhất nhì.

Tối 25/4, trong trận đấu của CLB Hoàng Anh Gia Lai với Jeonbuk Hyndai Motors trên sân Thống Nhất (TP.HCM) thuộc khuôn khổ AFC Champions League 2022, Viên Minh cũng xuất hiện trên khán đài.