Bị phê bình "hơi bị chiều con quá rồi đấy", An Nguy trút bầu tâm sự, nàng vlogger tưng tửng ngày nào giờ đã là mẹ bỉm sâu sắc đến vậy

Bay càng lớn càng đáng yêu bội phần.

Trộm vía là Bay chưa bao giờ khóc một cách vô cớ, kể từ khi mới sinh, mỗi khi Bay khóc thì luôn có một lý do nào đó, có thể do đói, có thể do bỉm ướt, và cũng có những lý do mình chưa hiểu được ngay lúc đó nhưng sau này mới nhận ra. Vì thế mỗi lần Bay khóc lại càng thấy thương Bay hơn và cố gắng trấn an em nhiều hơn, vì không phải tự dưng em khóc và vì mình là người duy nhất em có thể dựa vào.

Mình thường nói đùa với bạn bè rằng, đáng ra em bé nên được ở trong bụng mẹ thêm 3 tháng nữa thì mới được ra ngoài vì khi sinh con ra, bế lấy sinh linh nhỏ bé ấy mà mình run vô cùng. Về mặt sinh học, loài người là giống loài được sinh ra non nớt nhất trong tất cả các loại động vật có vú có nhau thai và những năm tháng đầu đời là khoảng thời gian quan trọng nhất giúp trẻ hình thành các liên kết thần kinh, phát triển não bộ và xây dựng một thế giới an toàn, nơi chúng được yêu thương và biết rằng mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào cha mẹ mình, từ đó giúp trẻ phát triển tính độc lập và sự tự tin sau này.

Điều này trái ngược hoàn toàn với quan điểm cho rằng "chiều quá sinh hư" hay "được đà làm tới" chỉ bởi vì bạn đáp ứng nhu cầu của trẻ, một quan điểm không dựa trên bất cứ cơ sở khoa học nào. Việc đáp ứng nhu cầu của trẻ giúp trẻ nhận ra rằng bạn luôn ở đây, trẻ có thể tin tưởng ở bạn, giúp xây dựng mối liên kết lành mạnh và bền vững với cha mẹ.