Bị nữ cao thủ MMA xinh đẹp đánh bầm dập, tên cướp van xin gọi cảnh sát

Nữ võ sĩ Polyana Viana Mota sinh ngày 14/6/1992 tại Sao Geraldo do Araguaia, Brazil, có biệt danh là “Dama de Ferro” (Người đàn bà thép). Cô là võ sĩ MMA chuyên nghiệp thi đấu ở hạng Strawweight của UFC. Võ thuật không chỉ giúp Viana nổi tiếng và có thu nhập từ sàn đấu mà còn bảo vệ cô trong một vụ cướp.

Polyana Viana Mota bắt đầu tập Brazilian Jiu-Jitsu năm 2013 và thi đấu trận MMA (võ thuật tổng hợp) chuyên nghiệp đầu tiên cũng trong giai đoạn này. Nữ võ sĩ sinh năm 1982 từng giành chức vô địch hạng Strawweight của Jungle Fight - giải đấu MMA và kickboxing có uy tín tại Brazil.

Trong sự nghiệp, Viana đã 21 lần thượng đài, thắng 13 trận (5 trận knock-out, 8 submission). Điều thú vị về Viana là cô từng bị cướp vào tháng 1/2019, tuy nhiên với võ nghệ của mình, nữ võ sĩ này đã đánh cho tên cướp thâm tím mặt và khống chế hắn cho đến khi cảnh sát tới. Viana không bị truy tố vì cơ quan chức năng xác định đây là hành vi tự vệ.