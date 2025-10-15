Bí ngô khổng lồ nặng hơn 1 tấn giành giải vô địch thế giới

Brandon Dawson chụp ảnh cùng gia đình bên quả bí ngô khổng lồ do anh tự trồng - Ảnh: People

Cuộc thi World Championship Pumpkin Weigh-Off lần thứ 52 diễn ra tại Half Moon Bay, miền Bắc California vừa qua đã thu hút nhiều người tham gia từ khắp nơi. Với chiến thắng này, Dawson nhận giải thưởng 20.000 USD (khoảng 506 triệu đồng). Ngoài giải thưởng chính, anh còn nhận thêm 1.000 USD cho danh hiệu ''Quả bí ngô lớn nhất đến từ California''.

Sau khi được xướng tên, Dawson không giấu nổi niềm hạnh phúc, anh bế 2 con nhỏ ngồi lên quả bí to gần bằng trọng lượng một chiếc xe hơi nhỏ, vui mừng cho biết: ''Năm ngoái tôi thua sát nút chỉ 6 pound (3kg), nên cảm giác chiến thắng năm nay thật sự khó tả''.

Anh đã trồng bí ngô khổng lồ trong 5 năm. Là một kỹ sư cơ khí, Dawson cho biết các kỹ năng chính xác từ công việc đã giúp anh kiểm soát tốt ánh sáng và lượng nước tưới cho bí ngô – yếu tố then chốt giúp cây phát triển nhanh. Anh còn kể vui rằng có những ngày quả bí của mình có thể tăng từ 23-30 kg chỉ sau 24 giờ.

Niềm đam mê trồng bí ngô khổng lồ còn là hoạt động gắn kết gia đình Dawson. Anh thường cùng hai con nhỏ đến chăm sóc khu vườn bí ngô. ''Con gái lớn của tôi giờ đã hiểu được quá trình bí ngô lớn lên từng ngày. Đó là điều tuyệt vời nhất'', anh nói.

Năm ngoái, Dawson từng về nhì khi quả bí ngô của anh nặng 2.346 pound, thua người chiến thắng là giáo viên làm vườn Travis Gienger với quả bí nặng 2.471 pound (1.121kg). Năm nay, Gienger không thể tham gia do quả bí bị hỏng sớm trong mùa vụ.

Trong khi đó, kỷ lục thế giới mới nhất thuộc về 2 anh em ở Anh với quả bí nặng 2.819 pound (1.278kg), vượt qua kỷ lục trước đó của Gienger.

Chiến thắng của Brandon Dawson một lần nữa khẳng định tài năng và niềm đam mê của anh trong việc trồng bí ngô khổng lồ, cũng như sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật và tình yêu thiên nhiên.

Nhật Minh (theo People)