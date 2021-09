Bị mời về phường vì vi phạm giãn cách, cô gái cãi: 'Chưa mặc áo ngực, cho e về thay'

Những ngày này, dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, nhiều địa phương trên cả nước vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội.

Trong khi lực lượng chức năng vẫn ngày đêm túc trực để đảm bảo người dân thực hiện đúng chỉ thị của chính phủ thì một số trường hợp vẫn vi phạm quy định, thậm chí gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.