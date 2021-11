Bị mỉa mai toàn diện 'đồ chợ' hậu chia tay Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm lên đồ hiệu đáp trả

Sau vụ drama "trà xanh" hậu 8 năm nghi yêu đương chủ tịch Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm là cái tên thường xuyên nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Có thời điểm, nữ ca sĩ còn dính vào drama vì câu chuyện nam chủ tịch chia tay bạn gái vì đỏng đảnh, tiêu hoang. Đặc biệt từng là tay chơi đồ hiệu có tiếng, Thiều Bảo Trâm còn bị "thánh soi" phát hiện dùng đồ rẻ hơn trước. Không hề lên tiếng thanh minh, thế nhưng dạo này gần đây Thiều Bảo Trâm luôn chia sẻ nhiều câu nói cũng như quan điểm bản thân xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống.

Hôm nay (ngày 8/11), Thiều Bảo Trâm bất ngờ đăng tải loạt ảnh diện đồ sang chảnh ngoài phố cùng dòng trạng thái: "The only person you should try to be better than is the person you were yesterday" (Tạm dịch: Người duy nhất bạn nên cố gắng để trở nên tốt hơn chính là con người của ngày hôm qua).