Bí mật về 'hoàng tử tình ca' Lê Tuấn sau 20 năm biến mất khỏi showbiz Việt

Sau 20 năm biến mất khỏi làng giải trí mà không một lời giã từ, ca sĩ Lê Tuấn - từng được mệnh danh là hoàng tử của showbiz Việt một thời - hiếm hoi xuất hiện trong chương trình của nhóm Ngũ long du ký. Cuộc gặp gỡ mang đến những chia sẻ xúc động về hành trình từ đỉnh cao danh vọng đến quyết định rút lui im lặng của nam ca sĩ.

Thời hoàng kim và quyết định dừng chân đầy tính toán

Sinh năm 1962, Lê Tuấn bước vào làng giải trí từ giữa thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của sân khấu ca nhạc miền Nam. Với gương mặt điển trai, nụ cười duyên dáng và chiếc răng khểnh đặc trưng, anh được khán giả đặt biệt danh hoàng tử tình ca.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Lê Tuấn như Rồi mai tôi đưa em, Chiều một mình qua phố, Cây điệp vàng, Phượng hồng, Trường xưa lối cũ... đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Đặc biệt, anh từng có thời gian song ca với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tạo nên những bản hit bất hủ.

Đầu những năm 2000, Lê Tuấn vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, là một trong những ngôi sao phòng vé của hầu hết các sân khấu TPHCM. Mỗi đêm, anh có thể chạy 5-7 show, được khán giả trung niên đặc biệt yêu mến.

"Có những khán giả nghe tôi hát từ thời họ còn trẻ, đi hẹn hò coi show. Sau 20 năm, họ đã trung niên, có con cái lớn nhưng vẫn nhớ đến và ủng hộ tôi", Lê Tuấn chia sẻ về tình cảm sâu sắc của khán giả dành cho mình.