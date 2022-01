Bí mật trong căn hầm kiên cố nơi biên giới

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện tại trang trại ở khu vực bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé có một căn hầm kiên cố, sử dụng động cơ thủy lực tinh vi để đóng mở, ngụy trang, che giấu hàng trăm tấn quặng đồng.

Cuối tháng 9/2021, các trinh sát Công an tỉnh Điện Biên phát hiện tại khu vực bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé xảy ra tình trạng khai thác quặng trái phép. Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh để đấu tranh làm rõ hành vi này.

Sau một thời gian điều tra, có đủ căn cứ, một tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên do Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo đã tiến hành khám xét khẩn cấp khu vực trang trại tại bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé và phát hiện, thu giữ khoảng 434 tấn quặng đồng.

Khu vực trang trại này là của Lại Huy Thảo, trú tại bản Mường Toong 1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Lại Huy Thảo, các trinh sát phát hiện tại khu vực nhà kho ở phía sau xưởng gỗ có nhiều đống đất, đá, bao tải đựng đất, đá nghi là quặng đồng cùng nhiều máy móc, bể chứa, thùng phuy chứa hoá chất dùng để tinh luyện, chế biến quặng đồng.