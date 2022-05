Bí mật rợn người trong hầm biogas sau vườn nhà con nợ

Cơ quan công an bước đầu đưa ra 3 giả thiết: nạn nhân đi theo bạn trai hoặc do chị T. có hoạt động giao dịch dân sự tín dụng trên địa bàn nên có thể vì vay nợ hoặc mâu thuẫn gì đó mà lánh khỏi nhà một thời gian. Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng nạn nhân bị giết hoặc bị bắt giữ trái pháp luật.

Thông tin về vụ việc sau đó cũng được nhanh chóng báo cho Công an huyện Thạch Thành bởi nơi đây vốn là miền quê rất yên bình, người dân hiền lành, lương thiện, quanh năm lam lũ với ruộng đồng. Khi sự việc xảy ra, tin đồn lan mỗi lúc một nhanh, đi đâu cũng thấy người dân kháo nhau về sự mất tích của chị T., nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề.

Cử lực lượng phối hợp với người nhà, bà con trên địa bàn cùng tích cực truy tìm tung tích nạn nhân, đồng thời xét thấy gia đình chị T. có quan hệ rộng, kinh tế khá giả nên ngay trong đêm, Công an xã Thạch Quảng lên danh sách hàng loạt người có nghi vấn trên địa bàn và các xã lân cận.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình chị T. cùng một số hàng xóm đã tỏa đi khắp nơi tìm chị, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu thiên về khả năng chị T. bị bắt hoặc bị giết, do đó Công an huyện Thạch Thành đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Ban chuyên án đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân, nhưng không hề phát hiện dấu tích nào.

Qua rà soát, cơ quan điều tra phát hiện chị T. cho vay nợ rất nhiều người trên địa bàn, trong đó có bà Nguyễn Thị Vuông (49 tuổi, ngụ thôn Lâm Thành, cùng xã Thạch Quảng) vay nợ hơn một năm số tiền trên 100 triệu đồng chưa trả.



Tuy nhiên, triệu tập Vuông lên để làm việc, bà ta khai có gặp chị T. vào ngày 28/1, đồng thời thông tin thêm về một số người khác. Dù có dấu hiệu khả nghi, cơ quan điều tra cũng chưa có căn cứ cụ thể nên đã cho bà này về.

Đến khoảng 10h trưa 29/1, cơ quan điều tra nhận được thông tin, tại khu vực nhà bà Vuông có dấu hiệu bất thường. Vậy nhưng, nhiều lần được gọi hỏi, bà Vuông không hợp tác, kể cả việc cơ quan điều tra vào nhà hay khu trang trại để làm việc, người phụ nữ này cũng không tạo điều kiện.