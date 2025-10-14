Bí mật mẹ tiết lộ trước lúc lâm chung khiến con trai U40 ngã quỵ

Tôi năm nay 35 tuổi, là con trai duy nhất cũng là con út trong một gia đình có 6 chị em.

Lấy bố tôi - con trưởng trong nhà, mẹ bị đè nặng bởi áp lực phải sinh con trai nối dõi. Khi đẻ một lèo 5 người con gái, mẹ rất khổ tâm, bố cũng buồn bực mãi không thôi. Cho đến khi sinh được tôi, mẹ mới nhẹ nhõm phần nào.

Mẹ kể, ngày tôi chào đời, bố làm liền mấy chục mâm cỗ ăn mừng. Ông vừa rót rượu vừa vỗ ngực tự hào: “Từ nay, thằng H. này không phải ngồi chiếu dưới nữa".

Rồi ông lại hài hước dặn: “Sau này con trai tôi đi tán gái, phải nói với bạn gái rằng: ‘Mẹ anh đẻ đến lần thứ 6 mới ra anh, còn bố phải nuôi từ lúc anh nặng có 1,8kg mới được như bây giờ’”.

Từng lời nói, từng tiếng cười của bố đều chất chứa niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ khi có tôi.