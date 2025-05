Bí mật giải độc gan từ quả dâu tằm

Theo một nghiên cứu công bố trên Journal of Functional Foods, chiết xuất từ quả dâu tằm chứa anthocyanin – một nhóm hợp chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh – giúp giảm tổn thương gan do stress oxy hóa và ức chế sự hình thành các gốc tự do trong tế bào gan. Điều này đặc biệt quan trọng vì gan là cơ quan trung tâm trong quá trình chuyển hóa và giải độc, nên thường xuyên phải tiếp xúc với các chất độc hại từ thực phẩm, rượu bia, thuốc men, môi trường.

Các nghiên cứu cũng cho thấy dâu tằm giúp giảm men gan ALT và AST trên động vật thí nghiệm mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Điều này chứng minh hiệu quả bảo vệ gan và khả năng phục hồi chức năng gan thông qua cơ chế điều hòa lipid và kháng viêm.