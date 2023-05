Bí mật đằng sau những cảnh tắm gợi cảm trong MV triệu view

Sau một thời gian "ở ẩn", mới đây ca sĩ Bảo Anh đã tái xuất làng nhạc Việt với MV Cô ấy của anh ấy cùng với EP (đĩa mở rộng) Không biết nên vui hay buồn.



Cảnh người đẹp 9X bán nude nằm trong bồn tắm nhanh chóng gây sự chú ý.



Phát hành từ ngày 21/5, MV Cô ấy của anh ấy đạt hơn 1,9 triệu lượt xem (tính đến sáng ngày 26/5). Đồng thời, MV ca nhạc mới của giọng ca sinh năm 1992 cũng lọt top thịnh hành trên YouTube và TikTok Việt Nam.



Đây không phải lần đầu Bảo Anh gây sốt vì khoe ảnh nằm trong bồn tắm. Trước đó, nữ ca sĩ từng đăng tải khoảnh khắc diện áo tắm ngồi tạo dáng trong bồn rải đầy hoa hồng.



Những hình ảnh đời thường gợi cảm của Bảo Anh nhận được nhiều lời khen của khán giả.



Phát hành MV Ghệ yêu dấu của em ơi vào đầu tháng 2/2023, cảnh nằm trong bồn tắm của TLinh (Nguyễn Thảo Linh) lại gây tranh cãi vì quá gợi cảm.



Ngoài cảnh ở bồn tắm, MV của nữ rapper sinh năm 2000 còn bị chỉ trích vì trang phục sexy. Tuy nhiên, MV của cô lại không được dán nhãn cấm trẻ em dưới 16 tuổi.



Dương Hoàng Yến khiến nhiều khán giả bất ngờ khi 'lột xác' quyến rũ trong MV Quên hay tha thứ (2022).



Ngoài cảnh trong bồn tắm, nữ ca sĩ sinh năm 1991 còn có nhiều phân cảnh tình tứ ngọt ngào với bạn diễn.



Trước đó, nhiều người đẹp cũng từng khoe ảnh bồn tắm gợi cảm trong các MV ca nhạc. Midu khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu hở bạo trong MV Anh nghĩ anh là ai (2020).



Vốn theo đuổi hình tượng ngọt ngào, kín đáo, hình ảnh gợi cảm của cựu hot girl trong MV ca nhạc khiến nhiều người thích thú.



Mỹ Tâm lần đầu 'cởi' trong MV Anh chưa từng biết (2018). Được biết, cảnh quay này chỉ có thời lượng 30 giây trong MV nhưng thực tế cô rất vất vả khi đóng cảnh nằm trong bồn tắm.



Do nhiệt độ trong bồn xuống dưới 0 độ C vì khói lạnh, Mỹ Tâm 'run cầm cập' vì cơ thể gần như đóng băng. Mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay.



Trên thực tế, Mỹ Tâm không hề bán nude như nhiều người nghĩ mà cô mặc áo choàng tắm để giữ ấm cho cơ thể vì phải ngâm mình dưới làn khói lạnh 0 độ C suốt 20 phút.



Hải Yến Idol khoe vẻ gợi cảm trong MV Đừng nghĩ mình là duy nhất (2018).



Từ cảnh quay hậu trường có thể thấy nữ ca sĩ quấn khăn tắm ngồi trong bồn chứ không hề bán nude như nhiều người nghĩ.



Trong MV Cá cắn câu (2020), Mlee có cảnh quay gợi cảm khiến nhiều người hiểu lầm cô nằm trong bồn tắm. Tuy nhiên, thực chất cô và ê-kíp không sử dụng bọt xà phòng mà thay vào đó là bông gòn. Bản thân nữ ca sĩ cũng mặc đồ bơi chứ không hề nude.



Tuy nhiên, trong MV Cho em luôn gần anh (2017), Mlee nằm trong bồn tắm thật, được rải nhiều cánh hoa hồng.



Cùng với góc quay tinh tế, hình ảnh gợi cảm của giọng ca 9X nhận được nhiều lời khen ngợi.