"Bí mật của loài chim cánh cụt" - Cuộc phiêu lưu kỳ diệu nơi tận cùng Trái Đất

Những phát hiện mới trong “Secrets of the Penguins” không chỉ mang đến góc nhìn độc đáo về loài chim biểu tượng của vùng cực, mà còn khơi gợi một thông điệp sâu sắc về môi trường.

Anh Gregory nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ bảo vệ chim cánh cụt vì chúng dễ thương hay truyền cảm hứng, mà bởi vì sự sống của chúng phản ánh tình trạng sức khỏe của các hệ sinh thái tự nhiên – điều mà chính loài người cũng đang phụ thuộc.”



Mới chỉ 31 tuổi nhưng Bertie Gregory đã là chủ nhân của 2 giải thưởng truyền hình Daytime Emmy cho loạt phim "Animals Up Close with Bertie Gregory” và giành giải BAFTA danh giá với "Seven Worlds, One Planet."

Loạt phim mới nhất của anh về loài chim cánh cụt gồm 3 tập, sẽ phát hành trên Disney+ vào ngày 21/4 và lên sóng Nat Geo Wild từ ngày 22/4, đúng vào dịp thế giới cùng hướng về Ngày Trái Đất./.