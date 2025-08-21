Bí mật công nghệ xe tăng Chonma-2 Triều Tiên điều 100 chiếc đến Ukraine tham chiến

Xe tăng Chonma-2 (hay còn được gọi là M2020/M2024 trong các tài liệu phương Tây) là một trong những bước tiến mới nhất trong chương trình phát triển xe tăng của Triều Tiên, đánh dấu sự nỗ lực của quốc gia này trong việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp bất chấp các hạn chế kinh tế và cấm vận quốc tế.

Dựa trên các nguồn thông tin Defence Security Asia và Army Recognition, bài viết sẽ phân tích công nghệ của Chonma-2, bao gồm các đặc điểm kỹ thuật, khả năng chiến đấu, và ý nghĩa chiến lược của việc Triều Tiên có thể triển khai xe tăng này trong xung đột Ukraine để hỗ trợ Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Cheonma-2 mới nhất của Triều Tiên, được công bố vào năm 2020 (Nguồn ảnh: KCNA).

Đặc điểm kỹ thuật của xe tăng Chonma-2

Chonma-2 là thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới nhất của Triều Tiên, được công bố lần đầu vào năm 2020 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên và tiếp tục được cải tiến vào các năm 2024 và 2025.

Xe tăng này thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế nội địa và các ảnh hưởng từ công nghệ Nga, Mỹ và thậm chí cả Iran, tạo nên một nền tảng thiết giáp độc đáo.

Chonma-2 có bố trí truyền thống của một MBT, với người lái ở phía trước, tháp pháo ở giữa và khoang động cơ ở phía sau. Thân xe có thiết kế thấp, giúp giảm diện tích tiếp xúc với hỏa lực đối phương, tương tự như T-14 Armata của Nga.

Xe được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) ở cả tháp pháo và thân xe, với các phiên bản mới nhất tích hợp hệ thống giáp composite và giáp lồng phía sau để chống lại đạn chống tăng và thiết bị nổ tự chế (IED).

Hệ thống giáp này được cải tiến đáng kể so với các mẫu Chonma trước đó, giúp tăng khả năng sống sót trước các loại vũ khí hiện đại như tên lửa chống tăng Javelin hay NLAW.

Một điểm nổi bật của Chonma-2 là hệ thống bảo vệ chủ động GL6, được thiết kế để phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa như tên lửa chống tăng và đạn rocket.